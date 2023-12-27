Глава администрации Уфы вспомнил о детстве, говоря о сериале «Слово пацана»

«По стратегии: самая главная борьба — это борьба за людей. Мы должны создавать условия, чтобы они сюда приезжали и хотели тут жить, создавать семьи. Главное — комфортные условия для проживания. Следующее — мы должны расти технологически. Третье — не должны забывать про цифровизацию. Посмотрите, как “цифра” меняет нашу жизнь. Кстати, “Слово пацана” смотрели? Там вот никто в гаджетах не сидит. Вот в то время было некомфортно жить. Кто может с этим не согласиться? Помню, выходили в детстве в парк, подбежит шайка пацанов, спросит: “Деньги есть?”, и всё в лучших традициях. Представляете, насколько за это время изменилась наша страна! В моем понимании, фильм ничего не романтизирует, у всех всё закончилось одинаково плохо. Сейчас всё иначе», — сказал мэр Уфы.