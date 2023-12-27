Пермские морпехи, саперы и разведчики рассказали, как встретят Новый год в зоне СВО. Фото

«Ребята украшают подразделения открытками и рисунками детей, которые мы им привезли. Это правда. И, конечно, повара будут готовить традиционные новогодние блюда. Обязательно — салат оливье. А из сладкого новогодние наборы из конфет от жителей Пермского края, которые мы всем вручили», — рассказала Елена URA.RU. Пермячка также отметила, что в танковом батальоне «Молот» пермяки очень тепло встретили своих земляков, истопив баню, которую сделали сами. «Ребята все на позитиве, улыбаются, шутят. В большой столовой (в армейской палатке), у них стоит нарядная елочка», — добавила волонтер.