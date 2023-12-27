Слусарь — о работе главы Минэкономики: Молдове определенно нужен другой министр

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Глава Министерства экономического развития Молдовы оторван от реальности и сосредоточен на целях, которые на данный момент не могут способствовать спасению экономики страны. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров», экс-депутат парламента Александр Слусарь, выслушав доклад Думитру Алайбы, посвященный итогам работы возглавляемого им учреждения за этот год.
«С большой помпой министр заявил, что Республика Молдова завершает 2023 год экономическим ростом на 1,5%. ВВП страны был на 0,4% ниже за первые девять месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда национальная экономика рухнула более чем на 10%».
По его мнению, в ситуации, в которой находится Молдова, стране необходим рост ВВП на 8% — 10% на протяжении 10 лет.
«Смешно, когда министр экономики с таким пафосом рассказывает нам о бескомпромиссной борьбе с патентообладателями и книгами жалоб, в ситуации, когда национальная экономика находится на грани», — отметил Слусарь.
По его словам, он рассчитывал услышать от министра о мерах по решению проблемы огромного дефицита торгового баланса, когда импорт превышает экспорт почти в 2,5 раза, причем более 30% приходится на реэкспортируемые товары. Также он хотел бы узнать мнение главы Минэкономики «об отношениях супермаркетов и поставщиков агропродовольственных товаров, особенно в секторе малого и среднего бизнеса».
«Я хотел бы узнать, как министерство способствует демонополизации экономики и почему Совет по конкуренции остается мертвым, возглавляемый человеком, которого продвигает Думитру Алайба? После почти трех лет правления, чего вам не хватает для борьбы со злоупотреблениями и картельными соглашениями на молдавских рынках? Может быть, вам не хватает голосов в парламенте, чтобы изменить законодательство?» — задался вопросом экс-депутат.