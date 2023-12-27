Слусарь — о работе главы Минэкономики: Молдове определенно нужен другой министр

«Я хотел бы узнать, как министерство способствует демонополизации экономики и почему Совет по конкуренции остается мертвым, возглавляемый человеком, которого продвигает Думитру Алайба? После почти трех лет правления, чего вам не хватает для борьбы со злоупотреблениями и картельными соглашениями на молдавских рынках? Может быть, вам не хватает голосов в парламенте, чтобы изменить законодательство?» — задался вопросом экс-депутат.