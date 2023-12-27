Эксклюзивная хроника. Посмотрите, как менялись новогодние обращения Лукашенко и что их объединяет

«В этом году мы увидели, как тесен наш необъятный мир. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Беларусь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием, которое вы загадаете в полночь. Ответ прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас вместе. Если мы хотим жить в мире и безопасности, то прежде всего должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон. Если мы хотим жить в мире и достатке, то должны много, честно и добросовестно работать. Если мы хотим жить в свободном и независимом государстве, то должны беречь и защищать историческую память, духовные ценности и исконные традиции», — это новогоднее напутствие белорусского лидера актуально до сих пор.