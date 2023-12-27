Эксклюзивная хроника. Посмотрите, как менялись новогодние обращения Лукашенко и что их объединяет

В 2000-х, несмотря на давление и лжепророчества, не просто не допустили спада в экономике, но и вошли в элиту мирового информационного сообщества, создав суперкомпьютер «СКИФ». В 2010-х дан старт строительству Белорусской атомной электростанции, собран первый 450-тонный БЕЛАЗ — наш знаменитый самосвал-гигант. К сожалению, в эти годы нам пришлось много говорить и о мире в нашем регионе…
Кстати, само слово «мир» и производные от него — самое популярное в новогодних обращениях главы государства. Почему? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. В новом выпуске YouTube-проекта БЕЛТА «По факту: решения Первого» мы расскажем, какое президентское полномочие Александр Лукашенко называл одним из самых приятных, почему слова Президента в новогоднюю ночь иногда кажутся не праздничными и какое желание глава государства загадывал в полночь вместе со всеми белорусами.
Что происходило в Беларуси в девяностые
Как жила Беларусь в 90-е, мы рассказывали в наших предыдущих выпусках, обсуждая с вами историю и судьбу отечественных предприятий. Почему мы вспоминаем этот период? Просто, как писал Есенин, большое видится на расстоянии. Сейчас нам гораздо проще осознать важность тех лет и решений, которые принимались на высшем уровне. Одно из первых новогодних обращений Александра Лукашенко мы нашли в первом номере газеты «Советская Белоруссия» за 1996 год. В нем Президент подчеркивает главное достижение того периода: на белорусской земле сохранен мир, и это неоценимое достояние, которое будет передано детям и внукам. Кстати, тогда глава государства предложил объявить наступающий год Годом национального согласия и созидания. Уже тогда Президент обещал военным, что никто из них не будет брошен в горнило войны на чужой земле. Этим обещаниям он верен до сих пор.
Но вернемся к ситуации в 90-х. Под новогодним поздравлением Президента обсуждается самая житейская проблема — изношенный и малочисленный парк пассажирской техники. «Приходится рычать на людей», — писали журналисты. Посмотрите на улицы Минска сейчас. Согласитесь, большое действительно видится только на расстоянии.
Через пару лет, поздравляя белорусов с Новым, 2000 годом, Александр Лукашенко подчеркнул: никто, кроме нас, не обустроит Беларусь. И обустраивать родную землю глава государства призвал созидательным трудом всей нации.
«Никто не построит за нас дом. Никакие международные фонды не поднимут пенсии и зарплаты. Никакая гуманитарная помощь не оденет и не накормит народ. Международный престиж Отечества, достаток белорусов может быть достигнут одним путем — осознанием себя нацией, решением всех собственных проблем собственными же силами».
И на самом деле в эти годы в Беларуси росли темпы строительства жилья, расширялась сеть больниц и поликлиник, создавались новые производства, развивалась социальная инфраструктура. Да, у белорусов были невысокие зарплаты, пенсии и пособия. Далеко не каждая семья была удовлетворена своим достатком. Но эти трудности временны, а проблемы преодолимы, заверял Президент.
Как Беларусь выстраивала внешнюю политику
Во внешней политике Беларусь всегда стремилась проводить собственную линию. Многим на Западе, да и на Востоке не нравилась такая самостоятельность, однако белорусы не могли поступиться национальными интересами.
«Мы сами знаем, как нам жить в собственном доме и каким образом его обустраивать. В то же время мы с глубоким уважением относимся ко всем нашим соседям. Мы никогда никому не угрожали, не имели и не имеем каких-либо территориальных и иных претензий. Такую политику мы будем проводить и впредь».
В канун Нового, 2000 года союз с Россией Президент назвал исторической необходимостью, выстраданной народами.
«Здесь нет политической конъюнктуры, зато есть база для дальнейшего экономического и духовного развития двух стран и народов», — подчеркнул он. И от своих слов белорусский лидер никогда не отказывался, что бы ни происходило в отношениях между странами и вокруг них.
«Неоспоримо одно — суверенитет Беларуси»
«Сегодня на вопрос “Кто вы?” уже не последует невнятное: “Мы — тутэйшыя”. В ответ обязательно прозвучит гордое: “Мы — белорусы”. При всех спорах и разнообразии мнений сегодня неоспоримо одно — суверенитет Беларуси. И что бы ни говорили сегодня некоторые безответственные политиканы, мы не собираемся продавать наш суверенитет ни Западу, ни Востоку. Те, кто так утверждает, ориентируются только на следующие выборы, мы же должны ориентироваться на следующие поколения», — скажет Александр Лукашенко в новогоднем обращении по случаю 2001 года.
Рубеж тысячелетий был ознаменован не только достижениями человечества, но и новыми вызовами — конфликтами и войнами. Поэтому в этом новогоднем обращении Президента было много геополитики. Александр Лукашенко заявил:
«Беларусь не претендует на геополитические роли мирового масштаба. Однако значение страны велико и определяется оно величием и стойкостью духа белорусского народа. Мы никому не навязываем свою волю, но и сами не нуждаемся в зарубежных суфлерах. За добрые же советы и конкретную помощь будем всегда благодарны».
На фоне противостояний в разных точках земного шара Беларусь входила в новое тысячелетие с сильной властью, исключающей в стране хаос и анархию, и динамичной экономикой, способной обеспечить государство всем необходимым. В начале 2000-х белорусы наконец стали собирать такой урожай, что зерно не пришлось, как обычно, закупать за рубежом и страна могла поделиться с другими. Свою продовольственную безопасность белорусы обеспечили собственными силами. Отечественные тракторы, новые комбайны, автомобили, современные технологии — все это результаты упорного труда. А спустя два десятилетия Беларусь и вовсе стала экспортировать продовольствие на миллиарды и миллиарды долларов.
Да, в те годы власть критиковали за медленное продвижение рыночных реформ. Президент отвечал на это так: «Мы — за цивилизованное реформирование экономики, но против грабительского рынка. Нынешнее руководство страны поддержит только те реформы, которые обеспечат обществу стабильные рабочие места, достойную заработную плату».
О чем признался Президент в новогоднем обращении
«В запуганном войнами и террором мире нам удалось сберечь согласие и спокойствие на родной земле. Это главное условие благополучия нашего государства и каждого из нас. Нам есть чем гордиться. Создав суперкомпьютер “СКИФ”, наша страна вошла в элиту мирового информационного сообщества. Беларусь входит в список космических держав мира. В ближайшее время у нас будет свой искусственный спутник. Мы завершили газификацию Полесья. Всего за несколько лет выполнено обещание, данное еще советским руководством тридцать лет назад. И сегодня два миллиона квартир обеспечены экологически чистым топливом», — обратил внимание глава государства.
Кстати, к новогодним обращениям у Александра Лукашенко особое отношение. Во-первых, это президентское полномочие нигде не прописано, но глава государства называет его одним из самых приятных и ответственных для него. Во-вторых, новогодняя речь для Президента — это не дежурные слова. Конечно, можно было бы устроить красочное шоу со звоном бокалов, но белорусский лидер привык всегда говорить с белорусами прямо и открыто.
Но почему в новогоднюю ночь Президент всегда говорит на серьезные и сложные темы? В 2006 году глава государства сам ответил на этот вопрос. Перед этим он призвал белорусов помнить, что никто не позаботится о благополучии государства и народа, кроме них самих. То есть все зависит от трудолюбия, творческой активности, сплоченности граждан. От способности любить и беречь Отечество.
«Необходимо научиться ценить мир, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, о которых граждане многих государств могут только мечтать. И, наконец, свои национальные интересы надо отстаивать так, как это делали наши предки в самые трудные моменты истории Беларуси. Дорогие друзья! Возможно, эти слова покажутся кому-то не праздничными и не к месту. Но я привык говорить с вами в любой ситуации откровенно и честно. Нам предстоит сложный и тернистый путь. Он не будет усыпан розами. Надо быть готовым к тому, что придется принимать непростые и неординарные решения. Потому что желающие заполучить за бесценок лакомые куски собственности в Беларуси не оставят попыток сломать нас экономически и политически».
Как Беларусь отвечала на санкции открытием новых предприятий
Середина 2000-х стала непростой для Беларуси. Запад, чтобы отвлечь внимание от своих проблем, вдруг озаботился ситуацией в Беларуси. Забыв при этом, что речь идет о суверенном европейском государстве. Серьезнейшей проверкой на прочность для белорусской экономики стал и рост цен на энергоресурсы. Но те, кто предвещал Беларуси неминуемый крах, и те, кто его желал, не учли главного, заметил Александр Лукашенко: белорусы стали единой, сплоченной нацией — молодой, энергичной, сильной духом. За годы становления суверенитета, преодолевая немыслимые трудности, белорусский народ возмужал и готов всеми средствами отстаивать собственный путь развития.
В труднейший 2007 год в Беларуси открылись 24 новых производства. Среди них такие уникальные, как выпуск газетной бумаги, производство бесшовных труб, вагонов, бытовой техники, дизельного двигателя четвертого поколения и биотоплива. Впервые белорусская нефть была добыта на американском континенте — в Венесуэле. Белорусские торговые марки стали приобретать мировую прописку. Рождаемость достигла уровня, который прогнозировался лишь на конец пятилетки. Белорусов критиковали за то, что они не дали умереть селу. Но когда грянул продовольственный кризис, в выигрыше оказались страны, способные сами себя обеспечивать продуктами питания.
Иногда мы, белорусы, иронично усмехаемся (есть у нас такая черта, правда?): «Зато у нас стабильность». А вот французский философ Шарль де Монтескье в свое время сказал: «Счастлив тот народ, история которого протекает нудно и бесцветно». Он имел в виду ту ситуацию, когда люди живут в стране без потрясений и спокойно трудятся, смотрят в завтрашний день с уверенностью. Это осознаешь по-особому, когда из разных уголков земли ежедневно приходят вести о войнах, катастрофах и жертвах.
Какое слово Лукашенко чаще всего повторял в новогодних обращениях
Последующие годы были очень разными для страны. Необходимо было бороться с последствиями мирового кризиса и в то же время думать о будущем. В 2013 году впервые после 1990 года в Беларуси обеспечен прирост населения. Дан старт суперинновационному проекту — строительству Белорусской атомной электростанции. Но украинский кризис в 2014 году вновь заставил обратиться к основополагающему вопросу — миру и безопасности. Мы уже говорили, что слово «мир» — самое популярное в новогодних обращениях главы государства. Так вот, в канун 2015 года Президент обращался к этой теме чаще всего.
«Подлинные ценности порой не заметны в обычной суете. И часто люди начинают понимать их значение только тогда, когда утрачивают их безвозвратно. Главная ценность, за которую мы должны благодарить судьбу, — это мир. Мир в наших семьях, в нашей стране, в отношениях между людьми. Уходящий год внезапно и трагически доказал нам подлинную ценность мира. Он показал всем нам: любые житейские проблемы отступают на задний план, начинают казаться мелкими и несущественными тогда, когда рвутся снаряды, свистят пули и льется кровь. Нет у человека ничего дороже жизни. И нет права более важного, чем право на жизнь. Нам надо понимать и помнить, на чем основывается подлинный мир. И что является главной угрозой для него».
Основа подлинного мира, подчеркнул глава государства, это доброта, терпимость и согласие между людьми. Это готовность прощать чужие ошибки, это способность в чем-то поступаться своими интересами.
«Мы воочию убедились, к чему ведут внутренние распри, ненависть и нетерпимость. От ярких и броских лозунгов, сеющих вражду, один шаг до раскола общества. От раскола общества один шаг до всеобщей ненависти. А от нее один шаг до войны. И если люди забывают о ценности мира и согласия, то все эти три шага они делают в одно мгновение. Семь десятилетий назад мы заплатили за мир миллионами человеческих жизней. Белорусы хорошо знают цену миру и по сегодняшний день сохраняют особо трепетное отношение к нему», — добавил белорусский лидер.
Мир — это основа жизни, развития и процветания. И поэтому главным пожеланием Александра Лукашенко в ту новогоднюю ночь стал мир — мир в душе, мир в семьях, мир в стране.
Но 2014 год принес гостеприимным белорусам и чувство радости: республика распахнула двери для всех стран во время чемпионата мира по хоккею. Десятки тысяч гостей из самых разных уголков планеты открыли для себя Беларусь и белорусов — уютную, красивую, ухоженную страну, в которой живет отзывчивый, приветливый и добрый народ.
В последующие годы Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических событий, став площадкой миролюбивых инициатив. И не раз мелькала в международных СМИ как «островок стабильности и безопасности». В эти годы Александр Лукашенко все чаще начинает обращаться с призывом к молодежи беречь свою родину.
«Вместе с нами в это праздничное время наше будущее — молодежь. То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия. Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома», — сказал Александр Лукашенко 31 декабря 2018 года.
Что Лукашенко говорил о 2020-м
2020 год Президент Беларуси назвал ярким и своеобразным. Он, по словам главы государства, заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы: кто мы, что будет с нами, нашими детьми, куда мы идем и чего мы хотим. Вызовы для республики и всего мира были настолько колоссальными, что, согласитесь, нам вдруг захотелось вернуться назад. Хотя бы на минуточку. В то же время Беларусь стала ядерной державой, в очередной раз шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT. А белорусские врачи показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями.
«Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим “людзьмі звацца”, мы это сделаем!».
Какими были последние годы — рассказывать не нам. Все мы помним и трудности, с которыми столкнулись мы и наши соседи, и радостные моменты, наши новые победы и свершения. Это время останется в нашей памяти непростым, противоречивым, порой напряженным. Но самое главное — для белорусов эти годы, как и все предыдущие, были мирными.
Беларусь, несмотря на испытания, создавала новые товары и выходила на новые рынки. «Нам закрывали границы, а мы заново открыли для себя нашу Беларусь», — отмечал Александр Лукашенко. Многие посмотрели на свою страну по-новому, осознали те богатства, которыми владеем: красоту природы, тайну исторического прошлого, сокровища национальной культуры и традиций. Больше узнали о родной земле и больше прониклись гордостью за родной край. Белорусы ответили доверием и дружбой всем, кто отгораживается заборами. Сотни тысяч граждан Евросоюза приехали в Беларусь без виз и препятствий.
«В этом году мы увидели, как тесен наш необъятный мир. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Беларусь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием, которое вы загадаете в полночь. Ответ прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас вместе. Если мы хотим жить в мире и безопасности, то прежде всего должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон. Если мы хотим жить в мире и достатке, то должны много, честно и добросовестно работать. Если мы хотим жить в свободном и независимом государстве, то должны беречь и защищать историческую память, духовные ценности и исконные традиции», — это новогоднее напутствие белорусского лидера актуально до сих пор.
Сейчас мы ждем очередную новогоднюю ночь, возможно, самую долгожданную в этом году. Каким будет 2024 год? Наверняка, непростым. Но давайте загадаем, чтобы все задуманное нами обязательно исполнилось.