Вениамин Кондратьев вошел в число лучших губернаторов за 2023 год

Вениамин Кондратьев вошел в число лучших губернаторов России за 2023 год.
Итоговое исследование опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов.
Как подчеркнул депутат Госдумы России Дмитрий Гусев, несмотря на близость к фронту и вражеские атаки, Кубань не останавливается в своем развитии. В регионе растет ВВП, открываются промпарки и увеличивается турпоток.
Ранее главы Краснодара и Сочи вошли в топ-20 «Национального рейтинга» в 2023 году. Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в рейтинге лучших мэров РФ, а глава Краснодара Евгений Наумов оказался на 16-м месте.
Напомним, Краснодарский край вошел в топ-10 регионов итогового рейтинга за 2023 год. При составлении списка, эксперты оценили качество жизни, социально-экономическую обстановку в регионе. Помимо этого, состояние рынка труда, материальное благополучие жителей и научно-технологическое развитие края.