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В столице Башкирии открылась общественная приемная Владимира Путина

Сегодня, 27 декабря, в Уфе открылась общественная приемная регионального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина, созданная для общения с гражданами.

Сюда может прийти любой неравнодушный житель Башкирии, чтобы написать свои предложения по развитию той или иной сферы жизни региона и страны в целом, а также внести инициативы с целью совершенствования общественно-политической жизни государства.

«Я оставил пожелания для того, чтобы добавить что-то новое в уклад нашей страны. Надеюсь, все эти предложения будут услышаны и пойдут в работу» — прокомментировал один из посетителей Ранис Хасанов.

Прием ведется со вторника по субботу с 10.00 до 17.00 на улице Заки Валиди, 1.

Напомним, региональный избирательный штаб Владимира Путина открылся 22 декабря. В его состав включили представителей научного сообщества и общественных организаций республики, а также депутатский корпус и лидеров общественного мнения республики.

Путин Владимир