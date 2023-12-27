В столице Башкирии открылась общественная приемная Владимира Путина

Сюда может прийти любой неравнодушный житель Башкирии, чтобы написать свои предложения по развитию той или иной сферы жизни региона и страны в целом, а также внести инициативы с целью совершенствования общественно-политической жизни государства.
«Я оставил пожелания для того, чтобы добавить что-то новое в уклад нашей страны. Надеюсь, все эти предложения будут услышаны и пойдут в работу» — прокомментировал один из посетителей Ранис Хасанов.
Прием ведется со вторника по субботу с 10.00 до 17.00 на улице Заки Валиди, 1.
Напомним, региональный избирательный штаб Владимира Путина открылся 22 декабря. В его состав включили представителей научного сообщества и общественных организаций республики, а также депутатский корпус и лидеров общественного мнения республики.