Депутат Омского горсовета Кочанов ушел штурмовиком на СВО

Кочанов уже заключил контракт с ВС РФ и сейчас находится в учебном центре в качестве стрелка штурмового взвода.
Коллеги по депутатскому корпусу поддержали выбор Константина Кочанова и 27 декабря удовлетворили его заявление о досрочным прекращении депутатских полномочий.
Досрочные выборы по избирательному округу № 40, интересы жителей которого представлял Константин Кочанов, пройдут в сентябре 2024 года.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что омский студент купил гуманитарку для СВО на подаренные на 18-летие деньги.