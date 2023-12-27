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Депутат Омского горсовета Кочанов ушел штурмовиком на СВО

Депутат Омского горсовета Константин Кочанов сложил депутатские полномочия, оставил должность замдиректора речного порта и ушел штурмовиком на СВО.
Источник: САЙТ ОМСКОГО ГОРСОВЕТА

Кочанов уже заключил контракт с ВС РФ и сейчас находится в учебном центре в качестве стрелка штурмового взвода.

Коллеги по депутатскому корпусу поддержали выбор Константина Кочанова и 27 декабря удовлетворили его заявление о досрочным прекращении депутатских полномочий.

Досрочные выборы по избирательному округу № 40, интересы жителей которого представлял Константин Кочанов, пройдут в сентябре 2024 года.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что омский студент купил гуманитарку для СВО на подаренные на 18-летие деньги.