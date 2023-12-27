Беглов назвал судостроение одной из ведущих отраслей Петербурга

Он отметил, что в городе на Неве находится более 40 организаций судостроительной отрасли, в которых работают десятки тысячи горожан. Беглов напомнил, что президент Владимир Путин высоко оценивает судостроительную отрасль в России.
На протяжении всей истории Петербурга судостроение было одной из ведущих отраслей городской промышленности. Наши предприятия выполняют как оборонный заказ, так и производят продукцию гражданского назначения.
По словам губернатора, судостроительная сфера Северной столицы активно развивается и на ближайшие годы сформирован портфель заказов.
Всего сейчас на петербургских верфях в постройке находится 26 гражданских судов и 34 военных корабля, добавил градоначальник.
В 2023 году заложено четыре пассажирских катамарана, один корабль противоминной обороны и один ледокол. Также в текущем году заказчикам переданы два морозильных рыболовных траулера «Механик Маслак» и «Механик Сизов», один военный корабль корвет «Меркурий», 1 фрегат «Адмирал Головко», два пассажирских катамарана проекта «Котлин»: «Форт Кроншлот» и «Форт Петр Первый», перечислил губернатор.
Напомним, в Петербурге начала работу общественная приемная кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Горожане смогут получить ответы на все интересующие вопросы со вторника по субботу с 10 до 17 часов.