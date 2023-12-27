Беглов назвал судостроение одной из ведущих отраслей Петербурга

В 2023 году заложено четыре пассажирских катамарана, один корабль противоминной обороны и один ледокол. Также в текущем году заказчикам переданы два морозильных рыболовных траулера «Механик Маслак» и «Механик Сизов», один военный корабль корвет «Меркурий», 1 фрегат «Адмирал Головко», два пассажирских катамарана проекта «Котлин»: «Форт Кроншлот» и «Форт Петр Первый», перечислил губернатор.