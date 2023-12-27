Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Беглов назвал судостроение одной из ведущих отраслей Петербурга

Петербург является крупнейшим морским центром России с времен Петра I, и уверено держит лидирующие позиции в данном направлении. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
rian_6036659.jpg
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что в городе на Неве находится более 40 организаций судостроительной отрасли, в которых работают десятки тысячи горожан. Беглов напомнил, что президент Владимир Путин высоко оценивает судостроительную отрасль в России.

На протяжении всей истории Петербурга судостроение было одной из ведущих отраслей городской промышленности. Наши предприятия выполняют как оборонный заказ, так и производят продукцию гражданского назначения.

Александр Беглов

По словам губернатора, судостроительная сфера Северной столицы активно развивается и на ближайшие годы сформирован портфель заказов.

Всего сейчас на петербургских верфях в постройке находится 26 гражданских судов и 34 военных корабля, добавил градоначальник.

В 2023 году заложено четыре пассажирских катамарана, один корабль противоминной обороны и один ледокол. Также в текущем году заказчикам переданы два морозильных рыболовных траулера «Механик Маслак» и «Механик Сизов», один военный корабль корвет «Меркурий», 1 фрегат «Адмирал Головко», два пассажирских катамарана проекта «Котлин»: «Форт Кроншлот» и «Форт Петр Первый», перечислил губернатор.

Напомним, в Петербурге начала работу общественная приемная кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Горожане смогут получить ответы на все интересующие вопросы со вторника по субботу с 10 до 17 часов.

экономика