Лукашенко принял участие в Новогоднем балу в Минске

«Это они (учителя и родители — Sputnik) привели вас во Дворец Независимости. Потому что выучили и воспитали. Научили ставить правильные цели, добиваться их. А вот с завтрашнего дня вы начнете писать историю уже собственной рукой. Здесь нет случайных людей. Вы — лучшие», — сказал глава государства.