Лукашенко принял участие в Новогоднем балу в Минске

«Это они (учителя и родители — Sputnik) привели вас во Дворец Независимости. Потому что выучили и воспитали. Научили ставить правильные цели, добиваться их. А вот с завтрашнего дня вы начнете писать историю уже собственной рукой. Здесь нет случайных людей. Вы — лучшие», — сказал глава государства.
По его словам, сейчас — единственный день в году, когда Дворец Независимости кардинально меняет облик.
«Буквально несколько часов назад в кабинетах и залах этого здания решались важные вопросы политики, экономики, безопасности. Сейчас здесь царит атмосфера музыки и танца. Атмосфера молодости. Происходит это один раз в год и только для вас», — отметил Лукашенко.
Как сообщает президентская пресс-служба, на бал приехали более 330 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Среди них — одаренные учащиеся вузов, ссузов, училищ, воспитанники кадетских училищ и Минского суворовского военного училища. Это молодежь, у которой есть успехи в учебе, общественной жизни, спорте, науке и творчестве.
На балу присутствовали не только президент, но и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, вице-премьер Игорь Петришенко, замглавы Администрации президента Игорь Луцкий, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Андрей Иванец, а также мэр Минска Владимир Кухарев, глава Центризбиркома и общественно-консультативного совета по вопросам образования Игорь Карпенко.
В прошлом году аналогичный бал состоялся 28 декабря, на него позвали около 320 юношей и девушек.