Депутаты от PAS намерены изменить некоторые статьи Кодекса о выборах

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Берлински заявил, что республиканский референдум не может состояться в день парламентских, президентских или всеобщих местных выборов, а также за 60 дней до или 60 дней после дня выборов.
В то же время депутат Рошка писала в соцсетях, что проведение одновременного голосования на референдуме и выборах возможно и цитировала одно из решений Конституционного суда от 2020 года, якобы позволяющего это сделать.
Еще одна поправка, предлагаемая для внесения в кодекс, касается даты проведения президентских выборов. Если изменения в законодательство будут одобрены, выборы президента страны смогут проводиться не позднее, чем за 90 дней до истечения срока действия мандата, а не за 60 дней, как это предусмотрено законом сейчас.
Предыдущая правка в Кодекс о выборах была внесена 10 дней назад и также касалась сроков проведения выборов.