Депутаты от PAS намерены изменить некоторые статьи Кодекса о выборах

Еще одна поправка, предлагаемая для внесения в кодекс, касается даты проведения президентских выборов. Если изменения в законодательство будут одобрены, выборы президента страны смогут проводиться не позднее, чем за 90 дней до истечения срока действия мандата, а не за 60 дней, как это предусмотрено законом сейчас.