Лавров заявил, что у режима Зеленского нет воли к миру

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. При этом, как отмечал российский лидер, Украина «публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», весной 2022 года.