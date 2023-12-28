Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки России

Власти США и Европы ввиду провального контрнаступления и проблем с финансированием, приняли решение сменить стратегию по Украине с военной поддержки на переговоры с РФ о прекращении конфликта. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.