Ночью над Крымом сбиты беспилотники — Минобороны

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении оборонного ведомства.