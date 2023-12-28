«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Ночью над Крымом сбиты беспилотники — Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима на Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.