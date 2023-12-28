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Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.

«Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели “птички” (беспилотники. — Прим. ред.) противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две “птички”, по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти», — сообщил боец.

Спасский — бывший украинский пограничник, добровольно сложивший оружие и сдавшийся в плен российским военным. Во время первого боевого выхода он получил ранение — хвостовиком мины бойцу разрубило мягкие ткани на правой ноге выше колена.

«Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить БК (боекомплект. — Прим. ред.), и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: “Все живы? Все здоровы?” Парни ответили: “Да” и мы выдвинулись назад на рубежи», — уточнил Спасский.

Отдельно он отметил, что никаких «заградотрядов» не было.

По его словам, другие подразделения ОБТФ «Каскад» выдвигались с ними.

«Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не “Богдан Хмельницкий”, просто другие подразделения “Каскада”, — объяснил Спасский.

Также бойцы предоставили РИА Новости видеокадры, на которых видно, как они выдвигаются на задание и находятся в окопах.

Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, объявили в феврале.

В ноябре бойцы батальона приняли присягу. При этом сами бывшие военнослужащие ВСУ заявили, что хотя и присягали украинскому народу, но сейчас считают, что украинцы оказались в заложниках у режима Владимира Зеленского, при этом жители республики и русские — по сути, один народ.