Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ

«Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели “птички” (беспилотники. — Прим. ред.) противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две “птички”, по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти», — сообщил боец.