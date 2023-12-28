Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ

«Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели “птички” (беспилотники. — Прим. ред.) противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две “птички”, по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти», — сообщил боец.
Спасский — бывший украинский пограничник, добровольно сложивший оружие и сдавшийся в плен российским военным. Во время первого боевого выхода он получил ранение — хвостовиком мины бойцу разрубило мягкие ткани на правой ноге выше колена.
«Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить БК (боекомплект. — Прим. ред.), и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: “Все живы? Все здоровы?” Парни ответили: “Да” и мы выдвинулись назад на рубежи», — уточнил Спасский.
Отдельно он отметил, что никаких «заградотрядов» не было.
«Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не “Богдан Хмельницкий”, просто другие подразделения “Каскада”, — объяснил Спасский.
Также бойцы предоставили РИА Новости видеокадры, на которых видно, как они выдвигаются на задание и находятся в окопах.
Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, объявили в феврале.
В ноябре бойцы батальона приняли присягу. При этом сами бывшие военнослужащие ВСУ заявили, что хотя и присягали украинскому народу, но сейчас считают, что украинцы оказались в заложниках у режима Владимира Зеленского, при этом жители республики и русские — по сути, один народ.