Кайрат Сунтаев освобожден от должности замминистра внутренних дел

с октября 1981 года по сентябрь 1983 года — служба в рядах Советской армии; с июня 1992 года по август 1994 года — следователь прокуратуры Павлодарской области; с августа 1994 года по июль 1997 года — прокурор, старший прокурор Управления Генеральной прокуратуры; с июля 1997 года по декабрь 2000 года — прокурор Ерейментауского района Акмолинской области, Алматинского района г. Астаны; с декабря 2000 года по октябрь 2002 года — заместитель прокурора г. Астаны, Юго-Восточного регионального транспортной прокураты; с июля 2004 года по январь 2006 года — заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Астана (финансовая полиция); с января 2006 года по август 2008 года — начальник Департамента следствия и дознания, заместитель председателя Следственного комитета, а затем председатель Следственного комитета; с августа 2008 года по октябрь 2009 года — начальник ДВД Атырауской области; с октября 2009 года по апрель 2010 года — заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (финансовая полиция); с июня 2011 года по ноябрь 2014 года — работал в Администрации президента Республики Казахстан; с ноября 2014 года по июнь 2018 года — руководитель Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области (антикоррупционная служба); с июня 2018 года по июль 2019 года — руководитель Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционная служба); с июля 2019 года по март 2020 года — руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы (антикоррупционная служба).