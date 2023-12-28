Экс-губернатор Александр Бурков приехал в Омск, чтобы провести совещание

Бывший глава Омской области Александр Бурков 27 декабря приехал в Омск, чтобы провести совещание на заводе «Омсктрансмаш», который является дочерней компанией концерна «Уралвагонзавод». Напомним, Александр Бурков занимает должность заместителя генерального директора по персоналу «Уралвагонзавода».
Совещание было посвящено реализации жилищного проекта для сотрудников оборонного комплекса. Работа по обеспечению сотрудников завода жильем ведётся по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко. Об этом в своём телеграм-канале рассказал региональный министр промышленности Андрей Посаженников.
Скоро работники завода смогут купить жильё по ценам ниже рыночных и по комфортным ипотечным ставкам. Уже разработан бизнес-план, выделен земельный участок под строительство и ведутся переговоры с застройщиками.
Напомним пост главы региона Александр Бурков покинул в марте текущего года по собственному желанию. В Омске он последний раз был на инаугурации главы Омской области Виталия Хоценко.