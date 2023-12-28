Украина за год получила от США 34 пакета военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в уходящем году. В него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, «компоненты систем ПВО», артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, более 15 млн патронов, «подрывные средства для устранения препятствий», запчасти и другое оборудование. В Госдепартаменте указали, что всего с февраля 2022 года США предоставили Украине военную помощь примерно на $44,3 млрд.