Почти 83% опрошенных доверяют президенту Казахстана

«Эффективность работы президента за последние 2−3 месяца на отлично и хорошо оценили 85,6% респондентов. На вопрос, сможет ли Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время добиться изменения положения в стране к лучшему или нет, положительно ответили 81,6% опрошенных. Если бы в очередное воскресенье состоялись президентские выборы, то за кандидатуру действующего президента РК проголосовали 80,5% (да и скорее да) респондентов».