Совет по телевидению и радио Молдовы отозвал лицензии на вещание двух телеканалов

«Лицензия RTR Moldova была приостановлена решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 16 декабря 2022 года. В течение того года RTR Moldova получила семь публичных предупреждений и 18 штрафов на сумму в 178500 леев за нарушение аудиовизуального законодательства, в основном в части предоставления корректной информации и отсутствия местных программ. Bravo TV за последние два года получил девять штрафов на 141500 леев за недостаточность местных программ и неоправданное прерывание вещания», — заявили в СТР.