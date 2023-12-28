Совет по телевидению и радио Молдовы отозвал лицензии на вещание двух телеканалов

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Совет по телевидению и радио (СТР) Молдовы отозвали лицензии на вещание у двух телеканалов RTR Moldova и Bravo TV. Они входят в список из 12 каналов, чье вещание было приостановлено Комиссией по чрезвычайным ситуациям на время действия режима ЧП.
«Совет по телевидению и радио на сегодняшнем заседании одобрил по требованию учредителей телеканалов RTR Moldova и Bravo TV отзыв лицензий на вещание двух телевизионных медиа служб».
В структуре сообщили, что 20 декабря TV-Comunicații Grup SRL оповестило совет об отказе от трансляции услуг RTR Moldova, а 21 декабря аналогичное заявление поступило и от компании Bravo TV SRL.
«Лицензия RTR Moldova была приостановлена решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 16 декабря 2022 года. В течение того года RTR Moldova получила семь публичных предупреждений и 18 штрафов на сумму в 178500 леев за нарушение аудиовизуального законодательства, в основном в части предоставления корректной информации и отсутствия местных программ. Bravo TV за последние два года получил девять штрафов на 141500 леев за недостаточность местных программ и неоправданное прерывание вещания», — заявили в СТР.
В октябре 2023 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила требование СИБ о приостановке лицензии еще шести телеканалов. Речь о телеканалах Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3. Лицензии приостановлены на время действия ЧП в стране. Однако в декабре в одном из интервью премьер-министр Дорин Речан заявил, что после окончания действия в Молдове режима чрезвычайного положения те 12 телеканалов, чье вещание было приостановлено на время ЧП, не вернутся в эфир.