Соцопрос: 74% белорусов назвали удачным 2023 год

Большинство белорусов назвали 2023 удачным годом. Институт социологии Национальной академии наук Беларуси провел исследование, которое было связано с тем, как именно белорусы оценивают 2023 год, пишет БелТА.
Сообщается, что телефонный опрос был проведен в Минске, а также во всех областных городах Беларуси, отдельных районных городах и сельских населенных пунктах. В указанном опросе приняли участие белорусы от 18 лет. Что касается выборочной совокупности, то она составила 900 респондентов.
Из результатов опроса следует, что 74% опрошенных сказали, что 2023 год был для них удачным. Однако 19,3% респондентов считают, что он был неудачным. Затруднились с ответом 6,7%. Согласно данным, 52,5% белорусов провожают 2023 год с хорошим настроением. Сказано, что 39,7% назвали свое настроение в предпраздничные дни нейтральным. А 5,1% опрошенных сказали, что оно плохое. На указанный вопрос затруднились с ответов 2,7% белорусов.