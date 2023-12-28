Соцопрос: 74% белорусов назвали удачным 2023 год

Из результатов опроса следует, что 74% опрошенных сказали, что 2023 год был для них удачным. Однако 19,3% респондентов считают, что он был неудачным. Затруднились с ответом 6,7%. Согласно данным, 52,5% белорусов провожают 2023 год с хорошим настроением. Сказано, что 39,7% назвали свое настроение в предпраздничные дни нейтральным. А 5,1% опрошенных сказали, что оно плохое. На указанный вопрос затруднились с ответов 2,7% белорусов.