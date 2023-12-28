В Казахстане появятся несколько новых районов

4. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области и области Абай принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.