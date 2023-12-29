Дегтярёв: выборы Президента определят будущее не только России, но и мира

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл совещание с сотрудниками краевой избирательной комиссии и территориальных избиркомов, а также руководителями городов и районов. Мероприятие состоялось в свете начала сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина.
Как отметил глава края, в марте 2024 года нас ожидает историческое событие, которое определит будущее не только страны, но и всего мира. Прямая обязанность всех ответственных лиц — организовать избирательную кампанию на самом высоком уровне. Её фундаментальными принципами должны стать гласность и легитимность.
В ходе своего выступления Дегтярёв напомнил, что Хабаровский край стал форпостом развития избирательной системы на Дальнем Востоке. Здесь был организован первый Дальневосточный электоральный форум под председательством главы ЦИК Эллы Памфиловой, основной тезис которого гласил: «Выборы начинаются здесь — на Востоке страны».
«Мы должны обеспечить возможность волеизъявления для каждого жителя края, несмотря на расстояния, погодные условия и другие факторы. Не стоит забывать о провокациях: пособники коллективного Запада будут очень стараться дестабилизировать обстановку. Наша задача — пресекать любые попытки информационных вбросов и фейков», — подчеркнул губернатор.
Напомним, в регионе продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина.