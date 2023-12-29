Дегтярёв: выборы Президента определят будущее не только России, но и мира

Как отметил глава края, в марте 2024 года нас ожидает историческое событие, которое определит будущее не только страны, но и всего мира. Прямая обязанность всех ответственных лиц — организовать избирательную кампанию на самом высоком уровне. Её фундаментальными принципами должны стать гласность и легитимность.