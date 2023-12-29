WP: США не смогут передать Украине активы России без согласия стран Европы

«Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. И есть сопротивление со стороны Европы, особенно в Берлине, относительно того, является ли обоснованным такой шаг, согласно международному праву, и подорвет ли он доверие к евро. Администрация Байдена сосредоточила свои дипломатические усилия на Группе семи и призывала эти страны определиться с дальнейшими действиями к концу февраля», — сообщил Рогин.