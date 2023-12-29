Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти Калининградской области призывают Литву снять ограничения на транзит и вернуться к нормальному сотрудничеству в этой сфере, заявил губернатор Антон Алиханов.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
В интервью РИА Новости Алиханов заявил, что Калининградская область стремится сохранить транзит и не хочет от него отказываться.
Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва — транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту. И падающие доходы в том числе бюджетов литовских, собственно, полностью связаны с тем поведением и теми решениями, которые принимает литовское правительство.
Алиханов добавил, что Литва продолжает предпринимать ограничения, которые никак не связаны с выполнением санкционных пакетов Евросоюза. «Они предпринимают большие гораздо ограничения, которые с санкциями не связаны никак», — заключил он.