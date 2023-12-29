Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит

Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва — транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту. И падающие доходы в том числе бюджетов литовских, собственно, полностью связаны с тем поведением и теми решениями, которые принимает литовское правительство.