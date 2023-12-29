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Алексей Гордеев предложил воронежцам поучаствовать в «Бумеранге добра»

Речь идет о проекте, который направлен на оказание адресной помощи детям из многодетных малообеспеченных воронежских семей.
Алексей Гордеев предложил воронежцам поучаствовать в «Бумеранге добра»
Источник: Freepik

Вице-спикер ГосДумы Алексей Гордеев предложил воронежцам стать участниками акции «Бумеранг добра».

«Делайте добрые дела, и добро обязательно к вам вернется».

призвал народный избранник

Речь идет о проекте, который направлен на оказание адресной помощи детям из многодетных малообеспеченных воронежских семей. Информацию о нуждающихся организаторы получают от администраций районов области, а также от органов соцзащиты и опеки. Акция ориентирована на подарки детям, поэтому в приоритете сладости, игрушки и канцтовары.

Кроме того, семьям часто необходимы теплые вещи и различные предметы быта. Узнать о пожеланиях конкретной семьи можно при выборе подопечных в телеграм-боте.

Отмечается, что «Бумеранг добра» действует в регионе с 2020 года. Благодаря акции уже более 1500 детей получили подарки.

С подробной информацией о проекте воронежцы могут ознакомиться в телеграм-боте: @bumerang_dobra_bot.

благотворительность