Алексей Гордеев предложил воронежцам поучаствовать в «Бумеранге добра»

Вице-спикер ГосДумы Алексей Гордеев предложил воронежцам стать участниками акции «Бумеранг добра».
«Делайте добрые дела, и добро обязательно к вам вернется».
Речь идет о проекте, который направлен на оказание адресной помощи детям из многодетных малообеспеченных воронежских семей. Информацию о нуждающихся организаторы получают от администраций районов области, а также от органов соцзащиты и опеки. Акция ориентирована на подарки детям, поэтому в приоритете сладости, игрушки и канцтовары.
Кроме того, семьям часто необходимы теплые вещи и различные предметы быта. Узнать о пожеланиях конкретной семьи можно при выборе подопечных в телеграм-боте.
Отмечается, что «Бумеранг добра» действует в регионе с 2020 года. Благодаря акции уже более 1500 детей получили подарки.
С подробной информацией о проекте воронежцы могут ознакомиться в телеграм-боте: @bumerang_dobra_bot.