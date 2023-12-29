Алексей Гордеев предложил воронежцам поучаствовать в «Бумеранге добра»

Речь идет о проекте, который направлен на оказание адресной помощи детям из многодетных малообеспеченных воронежских семей. Информацию о нуждающихся организаторы получают от администраций районов области, а также от органов соцзащиты и опеки. Акция ориентирована на подарки детям, поэтому в приоритете сладости, игрушки и канцтовары.