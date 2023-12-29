Спикер Гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий: «Я женщина приземленная, работаю максимально эффективно»

— На мой взгляд, конструктивно. Но здесь стоит сказать, что я мои коллеги взаимодействовали с Алексеем Валерьевичем в рамках кампании. За это ему спасибо, потому что многие моменты, на которых мы делали акценты во время предвыборной кампании, они, в том числе, попали в бюджет. В моем случае «Гурарий за дендрарий» — это тот самый момент.