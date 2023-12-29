Спикер Гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий: «Я женщина приземленная, работаю максимально эффективно»

Анна Гурарий два с половиной месяца работает спикером Гордумы Екатеринбурга. О работе с депутатами, взаимодействии с мэром Алексеем Орловым и о том, кого спикер представляет в Думе, председатель рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm].
СОЦИОЛОГ ПОШЕЛ В ПОЛИТИКУ.
— Анна Дмитриевна, как вам эта работа?
— Безусловно, это интересно.
— Почему решили пойти в Городскую думу Екатеринбурга?
— Я работала в Уральском федеральном университете, где продолжаю работать по совместительству. Там я возглавляла Департамент политологии и социологии. Я занимала достаточно активную позицию. Поддерживала и направляла студентов с точки зрения различных мероприятий, форумов, конференций. Было бы странно, если бы сама я не была заинтересована в практическом применении своих знаний.
— Очередной политолог, который пошел в политику.
— Я бы сделала корректировку: я — кандидат социологических наук. С точки зрения практики у меня больше — социология. Но, как показывает опыт, социология в достаточной степени дает понимание политических раскладов.
— Какие впечатления от избирательной кампании?
— Самые яркие. У меня был крайне насыщенный округ, конкурентный, округ с мастодонтами политической жизни города. Считаю, что во всех смыслах очень повезло.
— Кто вам предложил стать спикером Гордумы?
— Здесь стоит вспомнить процедуру. Все достаточно прозаично и откровенно. На эту должность меня поддержали коллеги-депутаты, за что я благодарна им.
— Сначала кто-то говорит: «Анна Дмитриевна, давайте вы станете спикером».
— Ключевое: «кто-то».
— Не скажете?
— Нет, конечно.
«НЕ ЛЮБЛЮ РАЗГОВОРОВ ПРО УНИКАЛЬНОСТЬ».
— Как вам удается по вашей оценке наладить взаимодействие с депутатами? Может кто-то на слабость «пробивает». Александр Колесников, например, не мог же что-то такое не сделать? Он такой едкий.
— Как удается, наверное, еще говорить рано. Работаю пока еще только 2,5 месяца. Хочется верить, что удается. Но оценивать не мне. Взаимодействие есть, с кем-то больше, с кем-то меньше по понятным причинам — в Думе 35 депутатов. Это не мало, есть еще и аппарат, с которым мы также плотно взаимодействуем по различным вопросам. Диалог установить точно получилось.
— Вы модератор?
— Да, в какой-то степени.
— Вы — единственная женщина-спикер Гордумы, вы — самый младший спикер Гордумы. Вы уникальны в этом отношении.
— Не люблю разговоров про уникальность. Это пытались мне в какой-то степени навязывать и раньше во время деканства. Я просто делаю свою работу.
ПРЕДСТАВЛЯЮ УРФУ.
— Анна Дмитриевна, вы чья?
— Мамы с папой.
— А если посмотреть в сторону больших корпораций? Принято считать, что какие-то депутаты являются креатурами промышленных компаний. Есть связка, например, «Синара» — УрФУ.
— Связка есть, она очевидна, как данность она существует достаточно давно — это наблюдательный совет. Считаю, что я — человек университета, собственно, с этим я и шла в кампанию. Я действительно считаю, что Екатеринбург как студенческая столица еще о себе заявит. Это город молодежи, город перспектив, город возможностей.
— Как сказал губернатор Евгений Куйвашев, университет — это градообразующее предприятие.
— Очень точно, на мой взгляд.
— С какими чувствами вы решились пойти на пост спикера?
— Чувства были смешанные, потому что это, безусловно, смена места работы. Сам факт выхода из университета, в котором я проработала 12 лет, это вызов. Это новые задачи и обстоятельства, это новый коллектив. Нашу работу часто связывают только с заседаниями, это не так.
— Ну, для кого-то это так и есть…
— Я бы не сказала, что это так. Проходят постоянные заседания комиссий, к тому же, депутаты еще работают в округах. Поверьте, количество наказов, которые мы собираем во время кампании, дай Бог, если за пять лет мы все их отработаем. Задача спикера — это работа на то, чтобы Дума была работоспособной.
СЛОГАН «ГУРАРИЙ ЗА ДЕНДРАРИЙ» ПОПАЛ В БЮЖДЕТ.
— Как у вас сложились отношения с мэром Екатеринбурга, с которым вы наверняка взаимодействовали в процессе принятия бюджета?
— На мой взгляд, конструктивно. Но здесь стоит сказать, что я мои коллеги взаимодействовали с Алексеем Валерьевичем в рамках кампании. За это ему спасибо, потому что многие моменты, на которых мы делали акценты во время предвыборной кампании, они, в том числе, попали в бюджет. В моем случае «Гурарий за дендрарий» — это тот самый момент.
Отношения с Главой города максимально конструктивные. Конечно, депутатов 35, из которых 25 — от округов. Каждый старается взять в свой округ как можно больше. Думаю, что администрации не всегда с нами просто. Стараемся находить компромиссы.
— Кто для вас больший авторитет: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев или мэр Екатеринбурга Алексей Орлов?
— Для меня авторитетны все те люди, с кем я взаимодействую. Это не только Евгений Владимирович и Алексей Валерьевич, потому что это единая команда, и мы должны работать вместе.
— Ваши планы на 2024 год?
— Много работать. Я, на самом деле, женщина приземленная, если можно так выразиться. Сразу всем сказала, что буду работать максимально эффективно, что от меня зависит, буду стараться делать. Работоспособность думы — это и есть мои планы на 2024 год.
— Новый год как будете встречать?
— С семьей. Очень плотно общаться с родными и близкими.