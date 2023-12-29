Лукашенко хочет открыть белорусские торговые центры в России

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения «Першага нацыянальнага гандлёвага цэнтра» предложил построить белорусские торговые центры в российских городах.
По его словам, первый национальный торговый центр еще требует доработки интерьера, чтобы сделать его более удобным для людей, которые будут его посещать.
«Самое главное — не тратить дурные деньги», — предупредил чиновников белорусский лидер.
Также он предложил распространить опыт создания подобного белорусского торгового центра с белорусскими товарами и на российские города в регионах.
«Люди на белорусское хорошо реагируют», — цитирует Лукашенко Тelegram-канал Пул Первого.
Глава государства считает, что подобные торговые центры можно построить в Москве, Смоленске, Брянске, Пскове, потому что эти города расположены поблизости.
«Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге — люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай», — уверен он.
Лукашенко предложил подумать над этим, «а не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки».