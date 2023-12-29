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Лукашенко хочет открыть белорусские торговые центры в России

Белорусские власти задумались над проектом создания собственной товаропроводящей сети в российских регионах, чтобы не зависеть от местного ритейла.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения «Першага нацыянальнага гандлёвага цэнтра» предложил построить белорусские торговые центры в российских городах.

По его словам, первый национальный торговый центр еще требует доработки интерьера, чтобы сделать его более удобным для людей, которые будут его посещать.

«Самое главное — не тратить дурные деньги», — предупредил чиновников белорусский лидер.

Также он предложил распространить опыт создания подобного белорусского торгового центра с белорусскими товарами и на российские города в регионах.

«Люди на белорусское хорошо реагируют», — цитирует Лукашенко Тelegram-канал Пул Первого.

Глава государства считает, что подобные торговые центры можно построить в Москве, Смоленске, Брянске, Пскове, потому что эти города расположены поблизости.

«Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге — люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай», — уверен он.

Лукашенко предложил подумать над этим, «а не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки».

Лукашенко Александр