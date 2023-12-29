6 кубанцев стали доверенными лицами Владимира Путина

На Кубани доверенными лицами Президента на президентских выборах в марте 2024 года стали ректор КубГУ Михаил Астапов, народная артистка России, генеральный директор «Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко» Вероника Журавлева, директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко, руководитель Благотворительного фонда помощи детям «Край Добра», гендиректор радиостанции «Казак FM» Яна Сторожук, Герой России, председатель Краснодарской краевой организации Героев Виктор Маркелов и замгендиректора по работе с органами власти ООО «Газпроммежрегионгаз Краснодар», занимавший с 2005 по 2013 годы должность главного федерального инспектора Администрации Президента РФ аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков.