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Радий Хабиров встретился в Дуванском районе с семьями погибших участников СВО

Сегодня в селе Месягутово Дуванского района Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции Рамиля Нигматуллина, Николая Сметанина, Рушана Закирова, Дмитрия Токарева и Валерия Токарева.
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Глава Башкортостана еще раз выразил искренние соболезнования родителям, женам и детям погибших ребят.

«Они для нас все герои и отдали свою жизнь за нашу Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Наша общая задача — беречь память наших ребят. Мы со своей стороны будем помогать семьям погибших участников специальной военной операции, всей республикой поднимать их детей», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона напомнил, что в Республиканском кардиоцентре по его поручению разработана программа по оздоровлению и реабилитации родителей погибших участников СВО.

«Ею уже воспользовались многие родители. Важно, чтобы вы заботились о своем здоровье, надо жить дальше, многим из вас надо помогать воспитывать ваших внуков. Первоочередная задача глав всех муниципалитетов нашей республики — забота о семьях погибших наших ребят. Никто из вас не должен остаться один на один со своим горем, мы всегда рядом с вами и будем поддерживать», — сказал Глава Башкортостана.

Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова супруге Валерия Курбатова, которым рядовой награжден за героизм и мужество при выполнении боевых задач во время специальной военной операции.

Глава республики также дал поручения минздраву региона по ряду просьб родителей погибших героев, которые касались дальнейшего обучения их детей в средних специальных учебных заведениях и их лечения в республиканских больницах Уфы.