Радий Хабиров встретился в Дуванском районе с семьями погибших участников СВО

«Ею уже воспользовались многие родители. Важно, чтобы вы заботились о своем здоровье, надо жить дальше, многим из вас надо помогать воспитывать ваших внуков. Первоочередная задача глав всех муниципалитетов нашей республики — забота о семьях погибших наших ребят. Никто из вас не должен остаться один на один со своим горем, мы всегда рядом с вами и будем поддерживать», — сказал Глава Башкортостана.