Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопросы жителей Мечетлинского района

Одна из просьб касалась ремонта местной детской школы искусств. Она была открыта в сентябре 1971 года. Здесь работают 23 профессиональных преподавателя, 16 из которых с высшей категорией. Учебное заведение является крупнейшей школой искусств северо-востока Башкортостана.
По словам преподавателей школы, в здании давно требует капитального ремонта крыша, которая протекает.
Радий Хабиров поручил выделить необходимые средства и весной 2024 года приступить к ремонтным работам.
«Наши дети должны учиться и заниматься в лучших условиях, забота о них — первоочередная задача всех органов власти республики», — сказал руководитель республики.
Еще одна просьба жителей Мечетлинского района касалась строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Большеустьикинское.
«Мы уже приняли решение построить в селе Месягутово Ледовый дворец, мы ведем активное строительство спортивных объектов в наших районных центрах и городах. Строительство ФОК в вашем районном центре мы будем рассматривать в перспективе исходя из возможностей республиканского бюджета, пока нужно привести в порядок имеющиеся спортивные залы», — отметил Радий Хабиров.
Местный фермер попросил Главу республики рассмотреть возможность ремонта автодороги протяженностью 40 км, которая соединяет районный центр с деревней Новомещеряково и проходит через 9 населенных пунктов. При этом эта автотрасса является межмуниципальной и проходит через территорию соседнего Кигинского района.
«В республике принята республиканская программа по ремонту “фонящих” дорог. Я дам необходимые поручения министерству транспорта и дорожного хозяйства республики, чтобы в течение трех ближайших лет этот участок дороги был приведен в порядок», — отметил Радий Хабиров.
Жители микрорайона «Южный» районного центра рассказали Главе республики, что они испытывают большие проблемы с питьевой водой. По их словам, ее качество оставляет желать лучшего.
«Это одна из главных задач, которую надо решать в первую очередь. От качества питьевой воды зависит здоровье жителей, а когда вы летом испытываете недостаток в ней, это большая проблема. Я при вас даю необходимые поручения, чтобы администрация района и министерство ЖКК внесли предложения по решению вашей просьбы», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана также поздравил с началом семейной жизни молодоженов Фадиса Шайбакова и Ляйлу Хажиеву, пожелал им крепкой любви, большого счастья и «нарожать побольше детишек».