Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопросы жителей Мечетлинского района

«Это одна из главных задач, которую надо решать в первую очередь. От качества питьевой воды зависит здоровье жителей, а когда вы летом испытываете недостаток в ней, это большая проблема. Я при вас даю необходимые поручения, чтобы администрация района и министерство ЖКК внесли предложения по решению вашей просьбы», — сказал Радий Хабиров.