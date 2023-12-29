«Они выбирают место там, где лучше»: Алиханов призвал бороться с другими регионами за репатриантов из Европы

Если им не понравится <…>, куда-нибудь в Вологодскую область полетят приземляться, в Новгород или ещё куда-то. Вы должны понимать, что мы все вступили в борьбу за этих людей. У нас сейчас стратегически хороший момент, когда эти люди готовы вернуться, хотят сами. Надо им помочь это сделать. Они выбирают место там, где лучше.