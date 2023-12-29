«Они выбирают место там, где лучше»: Алиханов призвал бороться с другими регионами за репатриантов из Европы

Власти региона готовы бороться и за репатриантов из Европы. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 29 декабря.
Знаете, в охоте есть такое понятие — гусь-разведчик. Один-два, они летят, смотрят. Если всё нормально, за ними прилетает стая. Извините за такое сравнение, может быть, но похоже.
Глава региона подчеркнул, что таких переселенцев важно не спугнуть, чтобы они не «пролетели мимо нашего поля».
Если им не понравится <…>, куда-нибудь в Вологодскую область полетят приземляться, в Новгород или ещё куда-то. Вы должны понимать, что мы все вступили в борьбу за этих людей. У нас сейчас стратегически хороший момент, когда эти люди готовы вернуться, хотят сами. Надо им помочь это сделать. Они выбирают место там, где лучше.
Министр социальной политики Анжелика Майстер рассказала, что переселенцам хотят компенсировать затраты на признание учёных степеней, образования и квалификации, аренду жилья в первые месяцы, а также единовременно выплачивать до двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.
Алиханов предложил оказать «административную поддержку» тем, кто уже переехал из других стран в Калининградскую область в течение последних двух лет.
Специалисты министерства соцполитики проводят интервью с потенциальными переселенцами и работают над созданием программы репатриации. «Это такая семейная репатриация»: Алиханов готов выделить 100 миллионов рублей на возвращение русских из Европы.
Чиновники уже проводят интервью с потенциальными переселенцами.