Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией

В ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко говорил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце. «Поставьте нам, не жадничайте», — пошутил тогда российский лидер Владимир Путин.