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Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу при посещении в Минске нового торгового центра «Первый национальный торговый дом» зашел в фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики и поручил ей поделиться куриными яйцами с РФ, сообщается на сайте главы белорусского государства.
Источник: © РИА Новости

В сообщении отмечается, что Витебская бройлерная птицефабрика является одним из крупнейших предприятий в витебском регионе и одним из лидеров отрасли, «поэтому обойти стороной фирменный магазин “Ганна” президент не мог». Главе государства представили продукцию предприятия.

«А яйца есть?» — спросил президент. «Тоже есть», — ответила гендиректор предприятия Анна Норкус. «Так надо Путину перекинуть», — продолжил Лукашенко.

«Мы им предлагаем, но им все мало», — шутя ответила Норкус. По ее словам, 70% продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а 30% — экспорт. «Из этих 30% Российская Федерация — 16%, 10% — Китай, 4% — постсоветские страны. Но свой рынок — прежде всего», — сообщила генеральный директор.

В ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко говорил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце. «Поставьте нам, не жадничайте», — пошутил тогда российский лидер Владимир Путин.

Лукашенко Александр
экономика
сельское хозяйство