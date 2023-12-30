Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией

В сообщении отмечается, что Витебская бройлерная птицефабрика является одним из крупнейших предприятий в витебском регионе и одним из лидеров отрасли, «поэтому обойти стороной фирменный магазин “Ганна” президент не мог». Главе государства представили продукцию предприятия.
«А яйца есть?» — спросил президент. «Тоже есть», — ответила гендиректор предприятия Анна Норкус. «Так надо Путину перекинуть», — продолжил Лукашенко.
«Мы им предлагаем, но им все мало», — шутя ответила Норкус. По ее словам, 70% продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а 30% — экспорт. «Из этих 30% Российская Федерация — 16%, 10% — Китай, 4% — постсоветские страны. Но свой рынок — прежде всего», — сообщила генеральный директор.
В ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко говорил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце. «Поставьте нам, не жадничайте», — пошутил тогда российский лидер Владимир Путин.