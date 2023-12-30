Хоценко создал омский «Парламентский клуб»

Как отмечается в официальном сообщении от регионального правительства, в ходе диалога достигнута договоренность, что встречи в формате «Парламентского клуба» будут проходить ежемесячно. Каждый из парламентариев будет закреплен за профильными федеральными министерствами и ведомствами с целью взаимодействия и решения вопросов социально-экономического развития Омской области.