Хоценко создал омский «Парламентский клуб»

Об этом в субботу, 30 декабря 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
«У каждого свое направление работы, но вместе мы делаем одно большое и важное дело — отстаиваем интересы региона и омичей. Нам нужно действовать единой слаженной командой лоббистов интересов омичей и Омской области».
Как отмечается в официальном сообщении от регионального правительства, в ходе диалога достигнута договоренность, что встречи в формате «Парламентского клуба» будут проходить ежемесячно. Каждый из парламентариев будет закреплен за профильными федеральными министерствами и ведомствами с целью взаимодействия и решения вопросов социально-экономического развития Омской области.