Володин: в гараж Госдумы поступили первые отечественные авто

«В гараж ГД поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя», — сказал Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты.
Спикер Госдумы добавил, что было принято решение в избирательных округах «закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства». Депутаты будут обеспечиваться автомобилями марок «Москвич», Lada, Aurus. В пресс-службе ГД отметили, что Володин пользуется Aurus, а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3».
19 декабря источник «Ведомостей» сообщил о планах пересадить всех депутатов на автомобили отечественных производителей с 1 января 2024 г. Письмо об этом руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина поступило в органы исполнительной власти регионов РФ. В документе депутат ссылается на решение Володина.
В сентябре президент РФ Владимир Путин дал поручение пересадить госслужащих на российские автомобили. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов. Доклад об исполнении поручения предписано предоставить до 1 февраля 2024 г.