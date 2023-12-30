Володин: в гараж Госдумы поступили первые отечественные авто

«В гараж ГД поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя», — сказал Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты.