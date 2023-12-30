Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением

Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибло, трое из них — дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.