Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел Белгорода украинскими войсками варварским и подлым нападением.
«Сегодня в Белгороде произошла страшная трагедия. Из-за атаки ВСУ погибли невинные люди. Варварское, подлое нападение», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, Белгород вместе со всей страной готовился встретить Новый год, но враги поступили «просто зверски». «Неонацисты использовали ракеты в запрещенном кассетном снаряжении. Забрали жизни у взрослых людей, убили детей, покалечили более сотни человек; пострадали жилые дома», — подчеркнул губернатор.
Развожаев от лица всех севастопольцев выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Закончил свой пост Развожаев словами: «Белгород, мы с тобой!».
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибло, трое из них — дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.