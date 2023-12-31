Сербская оппозиция заявила о прекращении ежедневных акций протеста у избиркома

«Протестов у Республиканской избирательной комиссии больше не будет», — сказал господин Алексич (цитата по телеканалу N1). По его мнению, в таких мероприятиях «больше нет смысла», но оппозиция «будет периодически организовывать такие большие собрания», как 30 декабря.