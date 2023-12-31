Сербская оппозиция заявила о прекращении ежедневных акций протеста у избиркома

«Протестов у Республиканской избирательной комиссии больше не будет», — сказал господин Алексич (цитата по телеканалу N1). По его мнению, в таких мероприятиях «больше нет смысла», но оппозиция «будет периодически организовывать такие большие собрания», как 30 декабря.
Сербская оппозиция проводит акции протеста из-за несогласия с итогами выборов в Белграде с 18 декабря. Изначально они проводились у здания избиркома. 24 декабря протестующие пытались штурмовать городскую администрацию. Полиция подавила беспорядки, 38 человек были задержаны.
30 декабря оппозиция провела митинг у гостиницы «Москва». После этого протестующие пошли к зданию Конституционного суда. Колонна прошла мимо зданий избиркома, городской скупщины и резиденций президента.
Леонид Уварчев