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Сербская оппозиция заявила о прекращении ежедневных акций протеста у избиркома

Сербская оппозиция откажется от ежедневных акций протеста у Республиканской избирательной комиссии в пользу периодических больших собраний, сообщил один из представителей оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» Мирослав Алексич. В субботу, 30 декабря, в мероприятии приняли участие тысячи человек.
Беспорядки в Сербии
Источник: Reuters

«Протестов у Республиканской избирательной комиссии больше не будет», — сказал господин Алексич (цитата по телеканалу N1). По его мнению, в таких мероприятиях «больше нет смысла», но оппозиция «будет периодически организовывать такие большие собрания», как 30 декабря.

Сербская оппозиция проводит акции протеста из-за несогласия с итогами выборов в Белграде с 18 декабря. Изначально они проводились у здания избиркома. 24 декабря протестующие пытались штурмовать городскую администрацию. Полиция подавила беспорядки, 38 человек были задержаны.

30 декабря оппозиция провела митинг у гостиницы «Москва». После этого протестующие пошли к зданию Конституционного суда. Колонна прошла мимо зданий избиркома, городской скупщины и резиденций президента.

Леонид Уварчев