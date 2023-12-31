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С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию с 1 января 2024 года при подаче соответствующих заявлений должны будут документально подтверждать владение русским языком, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
Источник: © РИА Новости

«Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в документе.

Отмечается, что подтвердить владение русским языком можно документом установленного образца или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года.

Кроме того, подтвердить владение русским языком можно документом об образовании, выданным в иностранном государстве, где русский является одним из государственных языков (для граждан этого государства), и решением комиссии по результатам собеседования.