С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию

«Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в документе.
Отмечается, что подтвердить владение русским языком можно документом установленного образца или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года.
Кроме того, подтвердить владение русским языком можно документом об образовании, выданным в иностранном государстве, где русский является одним из государственных языков (для граждан этого государства), и решением комиссии по результатам собеседования.