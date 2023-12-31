«Нацфонд — детям»: что нужно проверить родителям для участия в программе

АЛМАТЫ, 31 дек — Sputnik. С 1 января юным казахстанцам впервые начислят средства из Национального фонда. 50% от инвестиционного дохода Нацфонда ежегодно будут отчислять на специальные счета детей.
Государство будет автоматически проводить открытие счета и начисление средств. Главное условие, требующееся от родителей — проверить наличие данных о своих детях и их корректность.
Персональные данные ребенка можно проверить на сайте «Электронного правительства» (egov.kz). Для начала нужно зайти в личный кабинет, и перейти в раздел «Сведения о детях» в левой части страницы. После нажатия на кнопку раздела откроется окно с необходимыми данными. И если вдруг будет отображаться сообщение «По Вашему ребенку отсутствуют данные в ИС “ЗАГС”», то нужно нажать кнопку «Добавить». Далее вводится ИИН ребенка или детей (каждый вводится по очереди), и эти данные сохраняются в личном кабинете родителя. После этого нужно лишь перепроверить их.
Точно так же сведения о детях можно подтвердить через приложение eGov Mobile:
- нужно зайти в приложение и авторизоваться;
- перейти в личный профиль;
- открыть вкладку «Семья»;
- если нет данных о детях, то выбрать «добавить» и ввести ИИН ребенка.
После введения ИИН данные о ребенке будут записаны в личном кабинете родителей. Это нужно сделать для каждого ребенка в семье.
По прогнозам, сумма накоплений ребенка за 18 лет может составить порядка 3,5 тыс. долларов.