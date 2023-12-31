«Нацфонд — детям»: что нужно проверить родителям для участия в программе

Персональные данные ребенка можно проверить на сайте «Электронного правительства» (egov.kz). Для начала нужно зайти в личный кабинет, и перейти в раздел «Сведения о детях» в левой части страницы. После нажатия на кнопку раздела откроется окно с необходимыми данными. И если вдруг будет отображаться сообщение «По Вашему ребенку отсутствуют данные в ИС “ЗАГС”», то нужно нажать кнопку «Добавить». Далее вводится ИИН ребенка или детей (каждый вводится по очереди), и эти данные сохраняются в личном кабинете родителя. После этого нужно лишь перепроверить их.