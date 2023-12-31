Кремль: новогоднее обращение Путина не перезаписывали

«Нет, это не так», — сказал он, комментируя «РИА Новости» публикации о том, что поздравление якобы было записали заново.
Песков ранее на этой неделе отказался раскрыть детали новогоднего поздравления Путина и предложил россиянам узнать содержание обращения в новогоднюю ночь.
В прошлом году новогоднее девятиминутное обращение Путина к жителям страны было записано не на фоне Кремля, как это делалось обычно, а в окружении военных в штабе Южного военного округа. Президент заявил тогда, что год стал временем важных шагов к обретению страной полного суверенитета, «поистине поворотных и судьбоносных событий».
Президент в ходе прямой линии 14 декабря посоветовал россиянам провести новогодние каникулы с семьей. Он отмечал, что в праздничные дни можно найти множество занятий, а главное — проводить время с родными и близкими. Сам Путин позднее говорил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми.