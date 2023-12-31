Кремль: новогоднее обращение Путина не перезаписывали

В прошлом году новогоднее девятиминутное обращение Путина к жителям страны было записано не на фоне Кремля, как это делалось обычно, а в окружении военных в штабе Южного военного округа. Президент заявил тогда, что год стал временем важных шагов к обретению страной полного суверенитета, «поистине поворотных и судьбоносных событий».