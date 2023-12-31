Путин: России предстоит идти вперед и созидать будущее

«Нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность», — сказал президент, выступая из Кремля.
Ранее 31 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новогоднее обращение президента не перезаписывалось.
В прошлом году новогоднее обращение главы государства к нации было записано не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении военных в штабе Южного военного округа. Путин сказал тогда, что 2022 г. стал временем важных шагов к обретению страной полного суверенитета, «поистине поворотных и судьбоносных событий».