Путин: России предстоит идти вперед и созидать будущее

В прошлом году новогоднее обращение главы государства к нации было записано не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении военных в штабе Южного военного округа. Путин сказал тогда, что 2022 г. стал временем важных шагов к обретению страной полного суверенитета, «поистине поворотных и судьбоносных событий».