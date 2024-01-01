Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом

А главное — каждый на своем месте мы делали всё для приближения Победы. Для того, чтобы Самарская область вновь была надежным тылом, опорным регионом страны. Чтобы бойцы твердо знали — здесь, на родной земле, ими гордятся, их любят, молятся и ждут, а семьи героев чувствовали заботу и внимание.