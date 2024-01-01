Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении назвал способ обрести счастье

«Мы, люди, разделяем общее желание быть счастливыми и свободными от боли. Мы социальные животные, выживание которых зависит от других. Поэтому, как я часто говорю, мы должны стараться для блага других. Если мы не можем помочь, мы должны хотя бы убедиться, что не причиняем никому вреда», — написал духовный лидер на странице своего сайта.