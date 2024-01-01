Захарова назвала киевский режим «террористическим зверьем» за обстрелы Донецка

«Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», — подчеркнула дипломат.
Ранее ночью глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека.
Также, по словам Пушилина, ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка, Калининскому и Буденновскому районам. Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.
Второй раз за ночь боевики ударили по Ворошиловскому району города спустя 8 минут после наступления Нового года. Как сообщали «Известия», массированный удар ВСУ был нанесен РСЗО «Ураган» и HIMARS. Кроме того, на улицах нашли осколки кассетных боеприпасов, предварительно, словацкого «Града». Также были показаны последствия обстрела.
Местные жители рассказали «Известиям» о деталях и последствиях атаки.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.