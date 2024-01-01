Захарова назвала киевский режим «террористическим зверьем» за обстрелы Донецка

Второй раз за ночь боевики ударили по Ворошиловскому району города спустя 8 минут после наступления Нового года. Как сообщали «Известия», массированный удар ВСУ был нанесен РСЗО «Ураган» и HIMARS. Кроме того, на улицах нашли осколки кассетных боеприпасов, предварительно, словацкого «Града». Также были показаны последствия обстрела.