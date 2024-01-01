Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

До этого российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ракеты Storm Shadow над Херсонской областью. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ракеты отклонились от курса: один снаряд упал на открытом пространстве, а второй врезался в нежилое строение. Как указал глава региона, из людей никто не пострадал.