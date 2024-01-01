Путин назвал терактом обстрел Белгорода ВСУ 30 декабря

«Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударять по площадям в Киеве или в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня самого все кипит», — сказал президент, а затем обратился к одному из присутствующих на встрече военнослужащих и спросил его, должна ли Россия так делать.
Военнослужащий ответил, что нужно наносить удары только по военным объектам. «Мы так и делаем… Так и будем делать. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены? И сегодня наносятся, и завтра будем делать», — ответил Владимир Путин.
По его словам, ситуация на поле боя меняется, «противник сдувается». «Украина нам не враг, а вот те, кто хотят добиться стратегического поражения, они враги», — сказал он, добавив, что Запад «испокон веков» ставит задачу «разобраться» с Россией, но она, «похоже, с ними разберется быстрее». Президент отметил, что Россия «тоже хочет завершить конфликт», но «только на наших условиях».
30 декабря центр Белгорода попал под массированную ракетную атаку вооруженных сил Украины. По данным Минздрава, погибли 24 белгородца, 108 получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал последствия этой атаки «самыми тяжелыми» за почти двухлетний период вооруженного конфликта.