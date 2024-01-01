Путин назвал терактом обстрел Белгорода ВСУ 30 декабря

«Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударять по площадям в Киеве или в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня самого все кипит», — сказал президент, а затем обратился к одному из присутствующих на встрече военнослужащих и спросил его, должна ли Россия так делать.