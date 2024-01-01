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Хамелеон Жорик живет дома у президента Беларуси Александра Лукашенко

В Беларуси показали домашнего хамелеона Лукашенко по имени Жорик.
Хамелеон Жорик живет дома у президента Беларуси Александра Лукашенко
Источник: Пул Первого

В Беларуси показали домашнего хамелеона президента Александра Лукашенко по имени Жорик, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Дракон Первого!» — озаглавил свою публикацию с фото канал.

Его авторы заметили, что накануне года Дракона, который в 2024-м придет по восточному календарю, многие пользователи сети показывали питомцев, которые тем или иным образом похожи на символ наступивших 366 дней.

Оказалось, что такой питомец есть и у Александра Лукашенко.

«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик-хамелеон Жорик!» — рассказали в телеграм-канале.

Лукашенко Александр