Хамелеон Жорик живет дома у президента Беларуси Александра Лукашенко

В Беларуси показали домашнего хамелеона президента Александра Лукашенко по имени Жорик, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Дракон Первого!» — озаглавил свою публикацию с фото канал.
Его авторы заметили, что накануне года Дракона, который в 2024-м придет по восточному календарю, многие пользователи сети показывали питомцев, которые тем или иным образом похожи на символ наступивших 366 дней.
Оказалось, что такой питомец есть и у Александра Лукашенко.
«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик-хамелеон Жорик!» — рассказали в телеграм-канале.