ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента

«Сегодня в 18:00 [мск] завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.
До этого, 27 декабря, завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев.
Как сообщил ранее ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев, сейчас в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ 11 человек. По его данным, остальные — более чем 30 человек, оповестившие ранее комиссию о намерении принять участие в выборах президента, — до данного этапа не дошли.
Кто идет на выборы
На данный момент в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца — действующий президент РФ Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, восемь кандидатов от партий — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые Люди»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Ирина Свиридова (Демократическая партия России).
Все они подали документы на участие в выборах, чтобы начать кампанию. К 31 января самовыдвиженцы должны сдать 300 тыс. подписей в свою поддержку для регистрации кандидатами, выдвиженцы от непарламентских партий — 100 тыс. КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» представлены в Госдуме, их кандидаты подписи собирать не должны.
1 января Слуцкий и Даванков уже подали в ЦИК документы о регистрации кандидатами на выборах президента. Ожидается, что 3 января в Центризбирком поступят документы для регистрации кандидатуры Харитонова.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.