ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента

Как сообщил ранее ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев, сейчас в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ 11 человек. По его данным, остальные — более чем 30 человек, оповестившие ранее комиссию о намерении принять участие в выборах президента, — до данного этапа не дошли.