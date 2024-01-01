Кадыров сообщил о создании в Чечне нового города Ойсхар

ГРОЗНЫЙ, 1 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в регионе нового города Ойсхар, который включил в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.