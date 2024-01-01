Кадыров сообщил о создании в Чечне нового города Ойсхар

«Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей», — написал Кадыров.
По его словам, в дальнейшем власти региона будут вести активную работу по развитию нового города, привлекать инвестиции и создавать наиболее благоприятные условия для бизнеса.
Кадыров отметил, что такое решение принесет пользу населению и всей республике. «Я искренне поздравляю жителей Ойсхара с образованием нового города в новом, 2024 году», — добавил он.
Ранее Кадыров поручил парламенту региона также рассмотреть вопрос придания статуса городов селам Серноводское и Наур.