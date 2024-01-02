Казахстанские школьники будут сдавать экзамен по казахскому языку в 2024 году

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5−8 и 10 классов. Изменения введены с 2023—2024 учебного года, то есть в мае учеников будут проверять на знание госязыка.
Напомним, ранее этот экзамен сдавали только ученики 9 и 11 классов.
Как отметили в министерстве просвещения, тестирование будет проводиться в письменной и устной форме. Оценивать будут такие навыки, как:
- аудирование,
- говорение,
- чтение,
- письмо.
Задания экзамена будут составлять сами педагоги. Годовые оценки в 5−8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.
Вместе с тем в 2024 году внедрят уровни владения казахским языком. Национальный центр тестирования будет проводить тесты и выдавать сертификаты.
Для кого обязателен тест на уровень владения языком:
- студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;
- сотрудники, включенные в кадровый резерв органа «А» госслужбы (высший кадровый состав);
- абитуриенты, претендующие на международную стипендию.
- «Болашак»;
- студенты, претендующие на поступление в Академию КНБ;
- преподаватели «Назарбаев интеллектуальной школы».