Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Казахстанские школьники будут сдавать экзамен по казахскому языку в 2024 году

Итоговый экзамен по государственному языку будут сдавать школьники всех классов.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5−8 и 10 классов. Изменения введены с 2023—2024 учебного года, то есть в мае учеников будут проверять на знание госязыка.

Напомним, ранее этот экзамен сдавали только ученики 9 и 11 классов.

Как отметили в министерстве просвещения, тестирование будет проводиться в письменной и устной форме. Оценивать будут такие навыки, как:

  • аудирование,
  • говорение,
  • чтение,
  • письмо.

Задания экзамена будут составлять сами педагоги. Годовые оценки в 5−8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.

Вместе с тем в 2024 году внедрят уровни владения казахским языком. Национальный центр тестирования будет проводить тесты и выдавать сертификаты.

Для кого обязателен тест на уровень владения языком:

  • студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;
  • сотрудники, включенные в кадровый резерв органа «А» госслужбы (высший кадровый состав);
  • абитуриенты, претендующие на международную стипендию.
  • «Болашак»;
  • студенты, претендующие на поступление в Академию КНБ;
  • преподаватели «Назарбаев интеллектуальной школы».

образование