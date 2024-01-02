МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»

Ракетчики и артиллеристы эффективно выполняют свои боевые задачи не только благодаря применению беспилотной авиации, которая повышает эффективность ведения артиллерийского огня и живучесть на поле боя, но и при помощи современных средств артиллерийской разведки, таких как «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ», рассказали «РИА Новости» в ведомстве.